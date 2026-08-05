نایب رئیس انجمن ملی خرمای کشور از تدوین برنامه عملیاتی پنج‌ساله برای تحول در صنعت خرما خبر داد و گفت: هدف این برنامه، کاهش خام‌فروشی، توسعه صنایع تبدیلی، ارتقای فناوری‌های سورتینگ و بسته‌بندی و در نهایت دو برابر شدن ارزش صادرات خرمای ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدهادی بخشی‌زاده مقدم در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست، با اشاره به جایگاه ایران به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ خرما در جهان، افزود: سالانه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن خرما در کشور تولید می‌شود که از این میزان، حدود ۴۰۰ هزار تن به بازار‌های هدف مانند هند، امارات و روسیه صادر می‌شود. با وجود این ظرفیت، ارزش صادرات خرمای ایران حدود ۴۰۰ میلیون دلار است.

نایب‌رئیس انجمن ملی خرمای کشور خام‌فروشی را مهم‌ترین مانع افزایش درآمد ارزی این صنعت دانست و افزود: بیش از ۵۰ درصد خرمای صادراتی کشور به‌صورت فله و بدون فرآوری صادر می‌شود، در حالی که با توسعه صنایع تبدیلی، استفاده از بسته‌بندی‌های استاندارد و فناوری‌های نوین، ارزش افزوده این محصول می‌تواند تا پنج برابر افزایش یابد.

بخشی‌زاده مقدم تصریح کرد: تولید فرآورده‌هایی مانند انرژی‌بار، خرمای مغزدار، شیره، سرکه و سایر محصولات جانبی، ضمن ایجاد تنوع در سبد صادراتی، نقش مهمی در افزایش درآمد تولیدکنندگان و ارزآوری کشور خواهد داشت.

بخشی‌زاده مقدم با اشاره به مشکلات زیرساختی این صنعت گفت: کمبود سردخانه‌های استاندارد در استان‌های تولیدکننده از جمله سیستان و بلوچستان و خوزستان، موجب شده است بسیاری از کشاورزان برای جلوگیری از فساد محصول، خرمای خود را زودتر و با قیمت پایین‌تر عرضه کنند.

وی همچنین شناسنامه‌دار کردن نخلستان‌ها را از الزامات توسعه صادرات برشمرد و افزود: ایجاد امکان ردیابی کیفیت محصول، ارتقای استاندارد‌ها و ویژندسازی بین‌المللی، مستلزم اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن نخلستان‌های کشور است.

نائب‌رئیس انجمن ملی خرمای کشور خاطرنشان کرد: انجمن ملی خرما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، برنامه‌ای پنج‌ساله برای توسعه فناوری‌های سورتینگ، بسته‌بندی و فرآوری تدوین کرده است که اجرای آن می‌تواند ضمن کاهش ضایعات، ارزش صادرات خرمای ایران را به دو برابر افزایش داده و این محصول را به یکی از منابع پایدار ارزآوری کشور تبدیل کند.