شناسایی ۷۸ انشعاب غیرمجاز آب در دشتستان

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان دشتستان گفت: در چهار ماه نخست امسال، ۷۸ مورد انشعاب غیرمجاز آب در این شهرستان شناسایی شده که بخشی از آنها تعیین تکلیف و به انشعاب قانونی تبدیل شدند.