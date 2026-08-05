مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان دشتستان گفت: در چهار ماه نخست امسال، ۷۸ مورد انشعاب غیرمجاز آب در این شهرستان شناسایی شده که بخشی از آنها تعیین تکلیف و به انشعاب قانونی تبدیل شدند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، محمد رضایی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان تیر، ۷۸ انشعاب غیرمجاز در شهرستان دشتستان شناسایی شده است که بخشی از این انشعابها پس از طی مراحل قانونی تعیین تکلیف و به انشعاب مجاز تبدیل شدهاند و روند رسیدگی به سایر موارد نیز در دست اقدام است. وی با اشاره به آثار منفی استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع آب، اظهار کرد: این اقدام علاوه بر تضییع حقوق مشترکان، موجب افزایش هدررفت آب و بروز اختلال در توزیع عادلانه این منبع حیاتی میشود. مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان دشتستان با تاکید بر اینکه شناسایی و برخورد با انشعابهای غیرمجاز به صورت مستمر در دستور کار این شرکت قرار دارد، از شهروندان خواست با دریافت انشعاب قانونی، در حفظ منابع آبی و صیانت از شبکه توزیع آب همکاری کنند.