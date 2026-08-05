به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان هوافضا، حمل‌ونقل و شهرسازی با همکاری ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست، از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، استارتاپ‌ها، شرکت‌های خدمات انرژی و تیم‌های دارای محصول یا راهکار اجرایی صنعتی برای مشارکت در این فراخوان دعوت به‌عمل می‌آورند.

راهکار‌های منتخب ضمن ارائه در رویداد تخصصی، از فرصت اتصال به سرمایه‌گذاران، بهره‌برداران، دستگاه‌های اجرایی و سایر ظرفیت‌های حمایتی و توسعه بازار برخوردار خواهند شد.

مخاطبان اصلی این فراخوان شامل شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، شرکت‌های خدمات انرژی یا همان ESCO‌ها و همچنین تیم‌های نوآوری هستند که دارای نمونه اولیه معتبر، محصول تجاری، سابقه پایلوت یا تجربه بهره‌برداری واقعی هستند.

محور‌های مورد تأکید این فراخوان بر موضوعاتی همچون تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و تهویه پربازده، سامانه‌های مدیریت هوشمند انرژی ساختمان، انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره‌ساز‌های انرژی، مصالح و فناوری‌های نوین کاهش اتلاف انرژی در پوسته ساختمان، فناوری‌های پایش، ممیزی و اندازه‌گیری مصرف انرژی و همچنین هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و تحلیل داده‌های انرژی متمرکز است.

در خصوص سطح آمادگی مورد انتظار، راهکار‌های ارسالی باید دارای محصول قابل‌ارائه، نمونه صنعتی، سابقه اجرای پایلوت یا تجربه بهره‌برداری در محیط واقعی باشند و ایده‌های صرفاً مفهومی در اولویت ارزیابی قرار ندارند.

طرح‌های برگزیده از حمایت‌ها و فرصت‌های متعددی بهره‌مند خواهند شد که شامل فرصت ارائه راهکار در حضور سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران، اتصال طرح‌های منتخب به بازار بهینه‌سازی انرژی و ظرفیت کارور‌های انرژی، معرفی به نهاد‌های تأمین مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بررسی امکان جذب سرمایه برای طرح‌های منتخب، معرفی به دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان فناوری، معرفی در رسانه‌ها و شبکه‌های تخصصی و در نهایت کمک به شکل‌گیری کنسرسیوم‌های فناورانه و اجرایی است.

علاقه‌مندان می‌توانند طرح‌های خود را حداکثر تا تاریخ ۱۵ شهریورماه ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر و برقراری ارتباط، دبیرخانه فراخوان در ستاد‌های مذکور از طریق ایمیل energy@isti.ir شماره تلفن ۰۲۱۲۲۴۱۴۱۹۱ داخلی ۱۱۰۰ و همچنین شماره پیام‌رسان بله با شناسه ۰۹۱۲۲۰۱۶۸۲۲ پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.