پخش زنده
امروز: -
آیین سنتی اربعین حسینی روستای تاریخی اریسمان بادرود در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت ملی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز گفت:عصر روز اربعین حسینی، روستای تاریخی اریسمان ازتوابع بخش بادرود، شاهد برگزاری باشکوه مراسم اربعین و آیینهای عزاداری حسینی بود و همزمان با برگزاری این مراسم، از لوح ثبت ملی آیین سنتی اربعین حسینی روستای تاریخی اریسمان بادرود در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور رونمایی شد.
هاجر شریفی افزود: این رویداد مذهبی-فرهنگی که از جایگاه ویژهای در میان اهالی منطقه برخوردار است، بهطور رسمی در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: ثبت این مراسم در تقویم رویدادهای ملی، گام بلندی بهمنظور معرفی ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی بخش بادرود و همچنین تقویت گردشگری مذهبی در شهرستان نطنز است.
شریفی با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث ناملموس و آیینهای عاشورایی گفت: ثبت ملی رویدادهای محلی راهکار مؤثری برای تقویت هویت بومی،انسجام اجتماعی و جذب گردشگران آیینی به شهرستان نطنز شمرده می شود.
ثبت رویدادها در تقویم ملی گردشگری، علاوه بر حفظ و ترویج فرهنگ دینی و سنتی، بستر مناسبی برای رونق اقتصادی مناطق از طریق معرفی آیینهای بومی به سطح ملی فراهم می کند.