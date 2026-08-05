ایرانیان خارج از کشور، از ماه مرداد مشمول دریافت کالابرگ نخواهند بود، سرپرستان این خانوارها می‌ توانند تا پایان مرداد با مراجعه به دفاتر پیشخوان، وضعیت اقامت خود را احراز کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعاون، کار، و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: مقرر شده است بعد از این به افراد خارج نشین کالابرگ تعلق نگیرد.

محمدرضا ولیان افزود: برای سرپرستان خانوار افرادی که احتمال حضور نداشتن آنان در کشور وجود دارد، پیامک اطلاع‌ رسانی ارسال شده است و تا پایان مرداد فرصت دارند که با در دست داشتن کارت ملی به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و احراز هویت کنند.

وی ادامه داد: اعتبار کالابرگ این افراد در مرحله پرداخت مردادماه واریز نخواهد شد اما در صورت احراز اقامت در کشور، معوقات مربوط به مردادماه در مرحله بعدی پرداخت به حساب آنان منظور خواهد شد.

ولیان تصریح کرد: اعلام حضور صرفا از طریق دفاتر منتخب پیشخوان دولت که خدمات کارت ملی و شناسنامه ارائه می‌ کنند، انجام می‌ شود.

تغییر زمان شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی

مدیرکل تعاون، کار، و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همچنین اعلام کرد: از این پس واریز اعتبار خانوارها بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرست خانوار و در سه مرحله انجام می‌ شود.

محمدرضا ولیان با تشریح برنامه جدید پرداخت اعتبار کالابرگ گفت: از این پس اعتبار خانوارها در روزهای ۱۵، ۲۵ و پنجم ماه بعد به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

وی افزود: بر اساس این زمان‌ بندی، سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آن‌ ها ۰، ۱ یا ۲ است به همراه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، اعتبار خود را در روز ۱۵ هر ماه دریافت می‌ کنند.

ولیان ادامه داد: همچنین خانوارهایی که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۳، ۴، ۵ یا ۶ باشد اعتبار کالابرگ خود را در ۲۵ هر ماه دریافت خواهند کرد و خانوارهای دارای رقم آخر کد ملی ۷، ۸ و ۹ اعتبار خود را در پنجم ماه بعد دریافت می‌ کنند.

به گفته ولیان، نخستین اجرای این برنامه در مردادماه خواهد بود؛ به این ترتیب اعتبار گروه اول در ۱۵ مرداد، گروه دوم در ۲۵ مرداد و گروه سوم در ۵ شهریور شارژ می‌ شود.