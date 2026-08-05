بیمارستان ۱۳۵ تختخوابی کمالشهر کرج در مراحل پایانی ساخت است و تا دوماه آینده به بهره برداری کامل می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مدیر بیمارستان حضرت ولی عصر کمالشهر گفت: ساخت این بیمارستان سال ۱۳۹۶ در زمینی به مساحت بیش از ۱۱ هزار مترمربع آغاز شد و با زیربنای بیش از ۱۳ هزار مترمربع در ۵ طبقه در مراحل پایانی ساخت قراردارد و تاکنون بیش از ۶۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت آن صرف شده است.

علیزاده افزود:این بیمارستان دارای بخش‌های؛ اورژانس؛ تصویربرداری؛ آزمایشگاه؛ زنان و زایمان؛ سی سی یو؛ آی سی یو؛ ان آی سی یو؛ جراحی و اطفال است.

کمالشهر کرج از جمله مناطقی است که با وجود جمعیت ۲۰۰ هزار نفری و مهاجرپذیری در بخش بهداشت و درمان دارای محرومیت دیرینه است و بیمارستان ۱۳۵ تختخوابی این شهر می‌تواند بخشی از نیاز‌های درمانی ساکنان این شهر ومناطق اطراف را برطرف کند.

این مرکز درمانی با افزایش ظرفیت پذیرش بیماران، بخشی از نیاز‌های درمانی جمعیت رو به رشد البرز را پوشش خواهد داد و در کاهش بار مراجعات به سایر مراکز درمانی استان نقش مؤثری ایفا می‌کند.



