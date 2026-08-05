به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گفت: ۳۰ مرکز خرید، کار خرید تضمینی گندم کشاورزان مازندرانی را از خردادماه در استان آغاز کردند.

سید محمد جعفری افزود: تا امروز چهارشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵، مراکز خرید در استان ۸۴ هزار و ۲۶۰ تن گندم مازاد کشاورزان استان مازندران را خریداری کرده‌اند.

وی ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان مازندرانی را ۴.۱ همت (۴۱ هزار میلیارد ریال) اعلام و تصریح کرد: تاکنون ۱.۲ همت از مطالبات گندم‌کاران مازندرانی، توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب کشاورزان واریز شده و پرداخت مابقی مطالبات نیز با پیگیری‌های ملی و با تأمین و تخصیص اعتبارات، در مراحل بعدی انجام خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: با تداوم برداشت گندم در مناطق کوهستانی استان، عملیات خرید تضمینی این محصول نیز همچنان در مراکز خرید فعال ادامه دارد.

به گفته جعفری دو مرکز خرید گندم در مناطق بالادست نکا و بهشهر و سیلوی شهید میرزاپور نکا همچنان آماده خرید تضمینی گندم کشاورزان استان مازندران هستند و فرآیند خرید بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان گندم، سرمایه‌گذاری برای حفظ امنیت غذایی کشور است، ابراز امیدواری کرد: با استمرار تأمین اعتبارات از سوی مراجع ذی‌ربط، باقی‌مانده مطالبات کشاورزان نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود تا بخشی از زحمات ارزشمند آنان در تولید این محصول راهبردی جبران شود و کشاورزان مازندرانی، آماده کشت گندم در فصل پاییز شوند.