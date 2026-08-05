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فرمانده قرارگاه اربعین فراجا در نشست با فرمانده مرزبانی عراق در مرز مهران گفت: راهپیمایی اربعین حرکت بزرگ شیعی با انعکاس بینالمللی است و همکاری دولت و ملت عراق در میزبانی از زائران شایسته تقدیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار سرتیپ« محمد شرفی »فرمانده قرارگاه اربعین فراجا در نشست با فرمانده مرزبانی کشور عراق در پایانه مرزی شهید سلیمانی مهران، با تقدیر از دولت، ملت و نیروهای مسلح عراق به خاطر میزبانی شایسته از زائران اربعین، گفت: راهپیمایی اربعین، حرکت بزرگ شیعی است که انعکاس آن در سطح بینالمللی بسیار قابل توجه است.
وی ادامه داد: اربعین ادامه عاشورا است و زائران با حضور خود در این مراسم، عهدی با امام حسین (ع) میبندند و مرام شیعه را به نمایش میگذارند. امسال، حضور ایرانیان در این مراسم با انگیزه و اراده بیشتری نسبت به سالهای گذشته بوده است.
سردار شرفی به همکاریهای دولت عراق با جمهوری اسلامی ایران در برگزاری این مراسم اشاره کرد و گفت: از دولت و مردم عراق به خاطر میزبانی شایستهای که از زائران اربعین به عمل آوردند، سپاسگزاریم. نظم و ترتیب برگزاری این مراسم هر سال بهتر میشود.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا در پایان به تأثیرات راهپیمایی اربعین بر دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این گردهمایی به همگرایی و وحدت شیعیان کمک میکند و قدرت معنوی و همدلی شیعه را به نمایش میگذارد. این همگرایی قطعاً به دیپلماسی ما در سطح بینالملل کمک خواهد کرد.