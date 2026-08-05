سرپرست خدمات ترابری شرکت نفت و گاز اروندان از استقرار ناوگان ماشین‌آلات و ۲۵ دستگاه اتوبوس این شرکت در مرز شلمچه برای پشتیبانی از خدمات‌رسانی و تسهیل تردد زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرپرست خدمات ترابری شرکت نفت و گاز اروندان گفت: ناوگان خدمات ترابری این شرکت با استقرار ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین در مرز شلمچه، پشتیبانی از خدمات‌رسانی به زائران اربعین را آغاز کرده است.

ناصر فراهانی افزود: ۲۰ دستگاه خودروی سنگین شامل تانکرهای آب، لیفتراک، سپتیک، بالابر و دیگر ماشین‌آلات تخصصی در مرز شلمچه مستقر شده‌اند و علاوه بر پشتیبانی از مواکب، در اجرای عملیات عمرانی، ساماندهی پارکینگ‌ها، بهسازی مسیرهای تردد و ارتقای زیرساخت‌های مرزی مشارکت دارند.

وی ادامه داد: ۲۵ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران از مرز شلمچه به استان‌های دیگر و ۱۵ دستگاه خودروی سبک نیز برای پشتیبانی از خدمات مورد نیاز در منطقه مستقر و در حال خدمت‌رسانی هستند.

فراهانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده پیش از آغاز مراسم اربعین گفت: ماشین‌آلات سنگین این شرکت در آماده‌سازی و بهسازی یادمان شهدای شلمچه، یادمان نهر خین، پارکینگ‌ها و مسیرهای دسترسی مرز شلمچه نیز مشارکت داشته‌اند.