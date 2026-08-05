شناسایی و جمعآوری ۱۳۹ انشعاب غیرمجاز برق در لرستان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از اجرای پانزدهمین رزمایش سراسری «طرح مهتاب» در این استان و شناسایی و جمعآوری ۱۳۹ مورد انشعاب غیرمجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به اجرای پانزدهمین رزمایش سراسری «طرح مهتاب» با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی و ارتقای پایداری شبکه توزیع، اظهار داشت: این عملیات با حضور ۳۹ تیم عملیاتی در سراسر استان اجرا شد.
شیرزاد جمشیدی افزود: در این رزمایش، اماکن تجاری، چاههای کشاورزی و سایر مشترکان مورد بازرسی فنی قرار گرفتند و اقداماتی نظیر تست کنتورها، نصب فیوزهای محدودکننده و پاکسازی ورودی شهرها و محورهای روستایی انجام شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با تشریح دستاوردهای این عملیات گفت: علاوه بر جمعآوری ۱۳۹ مورد انشعاب غیرمجاز مشهود و نامشهود، ۲۴۱ متر کابل غیرمجاز نیز کشف و ضبط شد.
جمشیدی تصریح کرد: همچنین در راستای بهینهسازی شبکه، ۱۱۳ دستگاه کنتور جدید نصب، ۸۴ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۵۲ فیوز محدودکننده در نقاط مورد نیاز جایگذاری شد.
وی با تأکید بر استمرار نظارتها بر مصرف انرژی افزود: در این رزمایش ۱۶۴ مورد چاه کشاورزی و عادی بازرسی شد که منجر به شناسایی ۲ مورد برق غیرمجاز دیماندی شد؛ برای متخلفان این پروندهها، اقدامات قانونی در حال پیگیری است.