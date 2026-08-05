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یک دستگاه پژو پارس، با ۲۸۵ میلیون خلافی در خمینیشهر توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی خمینیشهر گفت: مأموران پلیس راهور شهرستان در راستای اجرای طرحهای ارتقای انضباط ترافیکی و برخورد با تخلفهای حادثهساز، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پژو پارس مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ علی سبحانی افزود: مأموران پس از بررسی مشخصات خودرو در سامانه، دریافتند، این وسیله نقلیه ۲۸۵ میلیون ریال جریمه و خلافی پرداختنشده دارد.
وی ادامه داد: با توجه به میزان بالای جرایم ثبتشده و برابر مقررات، خودرو توقیف و برای جلوگیری از تردد آن در معابر عمومی به پارکینگ منتقل شد.
سرهنگ سبحانی، سرعت و سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، استفاده از شیشههای دودی، نبستن کمربند ایمنی، توقف دوبله و توقف در محلهای ممنوع و همچنین استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی را از جمله تخلفات ثبتشده برای این خودرو اعلام کرد و گفت: ارتکاب تخلفات متعدد بهویژه تخلفات حادثهساز، علاوه بر افزایش مبلغ جرایم میتواند جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران ترافیکی را به خطر بیندازد.
وی افزود:براساس مقررات، خودروهایی که میزان خلافی آنها از سقف تعیینشده قانونی ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد، در صورت شناسایی توقیف و به پارکینگ منتقل میشوند و مالکان این خودروها پس از پرداخت کامل جرایم، پس از گذراندن مراحل قانونی و شرکت در دورههای آموزشی مربوط، میتوانند برای ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.
وی از رانندگان خواست: با رعایت قوانین و مقررات رانندگی و به پرداخت به موقع جرایم و پیگیری وضعیت خلافی خودروهای خود اقدام کنند، تا با توقیف وسیله نقلیه و تحمیل هزینههای اضافی مواجه نشوند.