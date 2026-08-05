به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این طرح با هدف رفع یکی از حیاتی‌ترین کاستی‌های زنجیره صنعت برق، یعنی فقدان زیرساخت‌های لازم برای آزمون و ارزیابی تجهیزات راهبردی، در دست اجراست.

با توجه به اینکه این طرح راهبردی تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته و در مرحله تکمیل و توسعه زیرساخت‌های تخصصی قرار دارد، از سرمایه‌گذاران، سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات دعوت می‌شود تا در قالب‌های متنوعی همچون مشارکت سهم‌داری، تأمین تجهیزات، ارائه خدمات فنی و مهندسی و یا ترکیبی از این موارد، در راه‌اندازی و توسعه این آزمایشگاه سهیم شوند.

مشارکت در این پروژه مزایای قابل توجهی را برای فعالان این حوزه به همراه دارد؛ به طوری که مشارکت‌کنندگان نقدی می‌توانند پس از طی فرآیند‌های قانونی و حسب ضوابط، از ظرفیت اعتبار مالیاتی موضوع بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان بهره‌مند گردند.

همچنین، شرکت‌هایی که تجهیزات پیشرفته یا فناوری‌های کلیدی مورد نیاز پروژه را وارد زنجیره اجرای طرح کنند، امکان اقدام برای اخذ مجوز دانش‌بنیان را خواهند داشت.

در راستای تحقق این هدف، تأمین تجهیزات و اقلام کلیدی از اهمیت بالایی برخوردار است که شامل مواردی نظیر ترانسفورماتور اتصال کوتاه (۲۰ کیلوولت، ۴۰ مگاولت آمپر و بالاتر)، سیستم سینتیک (۳۶ کیلوولت، ۳۱.۵ کیلوآمپر و بالاتر)، انواع کلید‌ها و تجهیزات قطع و وصل قدرت، تابلوبرق، سیستم زمین و شبکه ارتینگ، رله‌ها و سامانه‌های حفاظتی، برقگیر، و همچنین سیستم‌های کنترل، فرمان، اندازه‌گیری، ثبت داده و مانیتورینگ آزمون به همراه ساختمان ضد انفجار آزمایشگاه است.

متقاضیان علاقه‌مند می‌توانند رزومه سازمانی، توانمندی‌های تخصصی و نوع و میزان آورده پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۳۱ مردادماه از طریق ایمیل info@eepil.com ارسال نمایند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع ابهامات، امکان تماس با شماره تلفن ۶۱۹۷۱-۰۲۱ (داخلی ۱۶۴ و ۱۵۳) و شماره موبایل ۰۹۱۰۹۱۰۲۰۶۰ فراهم است.