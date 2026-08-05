به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمصطفی قاسمی گفت: در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و عمل به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ۶۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه خیرآباد جنوبی ورامین تخریب و ۵۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این منطقه آزاد شد.

وی افزود: این ساخت و سازهای غیرمجاز عمدتا به صورت دیوارکشی، سوله‌سازی، پی‌کنی و احداث بنای غیرمجاز بود که امروز چهارشنبه با حضور نمایندگان بخشداری، جهاد کشاورزی، دستگاه قضا و نیروی انتظامی قلع و قمع و به حالت اولیه بازگشت.

وی تأکید کرد: مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، از اولویت‌های بخشداری مرکزی است از این رو از مالکان و یا خریداران احتمالی املاک در اراضی کشاورزی درخواست می‌شود تا پیش از هر گونه اقدام برای خرید و یا فروش زمین، کاربری آن را از جهاد کشاورزی و بخشداری استعلام کنند تا دچار خسارت نشوند.

ورامین بیش از ۸۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد که به دلیل محدودیت‌های منابع آبی تنها نیمی از این اراضی زیر کشت محصولات زراعی، باغی و گلخانه‌ای رفته است.

ورامین با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در ۳۵ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.