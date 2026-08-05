به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در برنامه‌ی پرسِمان صدا و سیمای استان گفت: طرح پزشک خانواده از نیمه‌ی پارسال در ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی و ۵ شهر کشور که قاین یکی از این شهر‌ها بود به اجرا درآمد و امسال تعداد دانشگاه‌های این طرح به ۴۵ دانشگاه رسید.

گنجی فرد با اشاره به مزایای اجرای طرح پزشک خانواده افزود: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، چندین سال است که ناکامل در برخی از استان‌ها و بیشتر در مراکز بهداشت روستایی اجرا می‌شود، اما از نیمه پارسال، طرح جامع‌تری به‌صورت آزمایشی در تعدادی از دانشگاه‌ها و ۵ شهر کشور که قاین یکی از این شهر‌ها بود به اجرا درآمد.

وی گفت: امسال ۲۰ دانشگاه به آن افزوده شد و تعداد دانشگاه‌های این طرح به ۴۵ دانشگاه رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: در این طرح یک پزشک خاص، بررسی سلامت چندین خانواده را تحت نظر دارد و مسیر ارجاع افراد مشخص است.

گنجی‌فرد گفت: این طرح از نظر مالی نیز به نفع افراد است به طوری که برای سطح یک، ویزیت تا ۴ بار در سال رایگان است و فرانشیز آنها در سطح تخصصی از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و در بحث بستری نیز رایگان خدمات می‌گیرند.

وی گفت: در جمعیت شهری هر ۳ هزار نفر و در جمعیت روستایی هر ۴ هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ نفر پزشک خانواده خواهند داشت و به‌صورت فعالانه پایش و پیگیری سلامت انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: این طرح در قاین در حال اجراست و بازخورد روند درمان به پزشک خانواده ۱۰۰ درصد است.