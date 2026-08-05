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دومینوی اخراج آمریکا

پایگاه هایی که قرار بود برای کشورهای عربی در منطقه امنیت بیاورند حالا به مهم ترین تهدید برای میزبانانشان تبدیل شده اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴- ۱۶:۰۶
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برچسب ها: اخراج آمریکا از منطقه ، پایگاه‌های آمریکایی
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