مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌ شرقی خبر داد: امسال جشن ثبت ملی ریس، نوقا و رشته ختایی تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر پرنیان با اشاره به پیشینه تاریخی تبریز در تجارت و تولید اظهار کرد: تبریز تنها یک قطب صنعتی نیست، بلکه مهد مکتب تجارت در ایران به شمار می‌رود و صنف قنادی یکی از شناخته‌شده‌ترین و معتبرترین برند‌های این شهر است.

وی ثبت ملی ریس، نوقا و رشته ختایی تبریز را از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی استان برشمرد و گفت: این محصولات بخشی از هویت و میراث غذایی تبریز هستند و با همکاری اتحادیه قنادان و حمایت اداره‌کل صمت، روند ثبت ملی آنها با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل صمت استان با تجلیل از نقش اصناف در پشتیبانی از اقتصاد کشور افزود: اصناف تبریز همواره در کنار مردم و نظام، در عرصه‌های مختلف اقتصادی نقش‌آفرین بوده‌اند و در شرایط حساس نیز با تأمین کالا‌ها و حفظ آرامش بازار، مسئولیت خود را به‌خوبی ایفا کرده‌اند.

اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه صنف قنادان تبریز نیز گزارشی از وضعیت بازار، چالش‌های تأمین مواد اولیه و برنامه‌های ارتقای کیفیت محصولات ارائه کرده و بر آمادگی کامل این صنف برای توسعه و حفظ جایگاه قنادی تبریز تأکید کردند