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پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تفاهمنامه همکاری در حوزه نشر آثار حقوقی و انتشار مجله تخصصی امضا کردند و بررسی تأسیس اندیشکده حقوق بینالملل نیز در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این تفاهمنامه در راستای توسعه تعاملات علمی، بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک دو مجموعه و ارتقای فرآیند تولید، انتشار و عرضه آثار تخصصی حقوقی منعقد شده است. محورهای اصلی این همکاری، بر دو عرصه «چاپ و انتشار آثار مرکز امور حقوقی بینالمللی در مرکز مطبوعات و انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه» و «همکاری در انتشار و پشتیبانی علمی از مجله تخصصی حقوقی بینالمللی» متمرکز است.
در جریان گفتوگوهای انجامشده، موضوع تأسیس اندیشکده حقوق بینالملل در پژوهشگاه قوه قضاییه نیز بهعنوان یکی از ظرفیتهای قابل بررسی مطرح شد که در صورت تحقق، میتواند به تعمیق مطالعات راهبردی و تقویت پشتوانههای علمی و پژوهشی در حوزه حقوق بینالملل یاری رساند.