به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ محمدعلی اکرمی بیان داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس شهرستان ابرکوه قرار گرفت.وی افزود: ماموران انتظامی با تحقیقات و اقدامات پلیسی یک نفر سارق را در ارتباط با این سرقت شناسایی و پس از هماهنگی قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

جانشین انتظامی ابرکوه با اشاره به اینکه متهم به بزه انتسابی اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد، گفت: برخورد قاطع و بدون اغماض با سارقان و مالخران از اولویت‌های پلیس است و شهروندان نیز در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.