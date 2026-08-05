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فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت: آنچه در این چند روز شاهد بودهایم، فراتر از یک مدیریت مرزی معمولی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار محمد شرفی، فرمانده قرارگاه اربعین فراجا، در پایان مأموریت بزرگ اربعین حسینی در پایانه مرزی شهید سلیمانی مهران، میزبان هیئت عراقی و دستاندرکاران این مأموریت در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران و از همکاری خوب و متقابل آنان در تمامی حوزهها قدردانی و تشکر کرد.
وی با اشاره به جایگاه جهانی راهپیمایی اربعین تصریح کرد: راهپیمایی اربعین یک حرکت بزرگ شیعی است که انعکاس آن در سطح بینالمللی بسیار قابل توجه بوده و هیچ تجمعی با این وسعت در طول سال، در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.
وی افزود: اربعین ادامه عاشورا است و زائران با حضور در این مراسم، عهدی با امام حسین(ع) میبندند و مرام و فرهنگ شیعه را به جهانیان نشان میدهند. امسال نیز حضور ایرانیان در این مراسم با انگیزه و اراده بیشتری نسبت به سالهای گذشته همراه بود.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با تقدیر از همکاری دولت و ملت عراق گفت: از دولت و مردم عراق بهخاطر میزبانی شایستهای که از زائران اربعین به عمل آوردند، صمیمانه سپاسگزاریم. نظم و ترتیب برگزاری این مراسم هر سال بهتر میشود و این موفقیت مرهون همکاری و تعامل دو کشور است.
سردار شرفی با اشاره به آثار راهپیمایی اربعین در عرصه بینالمللی تصریح کرد: این گردهمایی عظیم به همگرایی و وحدت شیعیان کمک کرده و قدرت معنوی و همدلی شیعه را به نمایش میگذارد؛ بدون تردید این همگرایی و وحدت میتواند به دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در سطح بینالملل نیز کمک کند.
رئیس پایانه مرزی زرباطیه عراق نیز با قدردانی از عملکرد نیروهای ایرانی در ایام اربعین گفت: آنچه در این چند روز شاهد بودهایم، فراتر از یک مدیریت مرزی معمولی است.
وی افزود: مدیریت و نظم بینظیری که از سوی نیروهای مسلح، مأموران مرزبانی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعمال شده، موجب شده است زائران با آرامش و بدون هیچگونه مشکل یا تأخیر از مرز عبور کنند.
رئیس پایانه مرزی زرباطیه با اشاره به هماهنگی بالای نیروهای امنیتی و اجرایی در سمت ایران ادامه داد: این سطح از هماهنگی بسیار چشمگیر است و نقش مهمی در تسهیل تردد زائران داشته است.
وی دو ویژگی «انضباط و اقتدار» و «آمادهباش و سرعت عمل» را از نقاط برجسته عملکرد نیروهای ایرانی عنوان و تصریح کرد: نیروهای مسلح ایران توانستهاند ضمن حفظ امنیت کامل مرز، با برخوردی انسانی و خدمتگزارانه با زائران رفتار کنند.
رئیس پایانه مرزی زرباطیه ادامه داد: نیروهای ایرانی از قبل برای تمامی سناریوهای احتمالی برنامهریزی کرده بودند و این سطح از آمادگی باعث شد گلوگاههای مرزی به سرعت مدیریت شده و زائران در صفهای طولانی دچار خستگی و معطلی نشوند.
وی از همکاری و تعامل نیروهای مرزبانی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جریان برگزاری مراسم اربعین حسینی قدردانی کرد.