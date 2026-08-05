رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری یزد از آغاز عملیات تعویض و نوسازی آسفالت خیابان شهیدان ادهمی با هدف ارتقای کیفیت معابر شهری و افزایش ایمنی تردد شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهدی فعالی در بازدید از طرح آسفالت خیابان شهیدان ادهمی، اظهار داشت: عملیات پخش آسفالت این خیابان به طول یک کیلومتر و عرض ۱۵ متر در دستور کار قرار گرفته است.وی با تشریح جزئیات فنی طرح افزود: این طرح شامل سه مرحله اصلی جمع‌آوری آسفالت فرسوده، خاکبرداری اصولی و بسترسازی مجدد با حجم کلی بالغ بر ۱،۵۰۰ متر مکعب می‌باشد که عملیات اجرایی آن با سرعت مطلوبی در حال اجرا است.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری یزد با اشاره به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای تسریع در روند اجرا، تصریح کرد: با همکاری عوامل اجرایی و استفاده از ماشین‌آلات مدرن، پیش‌بینی می‌شود این عملیات تا اواخر هفته آینده به پایان برسد و خیابان به طور کامل آماده بهره‌برداری شود.

فعالی در پایان ضمن قدردانی از صبوری و همکاری شهروندان ساکن در این مسیر، از تمامی اهالی خواست تا با رعایت نکات ایمنی، همکاری در جابه‌جایی خودرو‌های پارک‌شده و رعایت مسیر‌های جایگزین، شهرداری را در اجرای هرچه بهتر این عملیات عمرانی یاری کنند.