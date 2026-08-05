چهلوششمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی؛
نشست استاندار مرکزی با اعضای جهاد دانشگاهی استان
استاندار مرکزی در بازدید از واحدهای تخصصی جهاد دانشگاهی استان، با مدیران و اعضای این مجموعه گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با فرارسیدن چهلوششمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی، استاندار مرکزی، با حضور در جهاد دانشگاهی استان، از بخشهای مختلف این مجموعه علمی و پژوهشی بازدید کرد.
در این بازدید، استاندار مرکزی از واحد پردیس، مرکز درمان ناباروری رویان و آزمایشگاههای تخصصی جهاد دانشگاهی استان دیدن کرد و از نزدیک در جریان ظرفیتها، توانمندیها، دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناورانه این نهاد قرار گرفت.
مهدی زندیهوکیلی، در ادامه بازدید از بخشهای مختلف جهاد دانشگاهی استان، در نشستی با مدیران و اعضای این مجموعه، آخرین ظرفیتها، برنامهها، دستاوردها و مسائل مرتبط با توسعه فعالیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه جهاد دانشگاهی را مورد بررسی قرار داد.
در این نشست، مدیران جهاد دانشگاهی استان گزارشی از اقدامات، توانمندیها و برنامههای این نهاد در حوزههای پژوهش، آموزش، فناوری، درمان و تجاریسازی دستاوردهای علمی ارائه کردند و مهمترین چالشها و نیازهای پیشروی این مجموعه را تشریح کردند.