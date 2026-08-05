به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با فرارسیدن چهل‌وششمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی، استاندار مرکزی، با حضور در جهاد دانشگاهی استان، از بخش‌های مختلف این مجموعه علمی و پژوهشی بازدید کرد.

در این بازدید، استاندار مرکزی از واحد پردیس، مرکز درمان ناباروری رویان و آزمایشگاه‌های تخصصی جهاد دانشگاهی استان دیدن کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناورانه این نهاد قرار گرفت.

مهدی زندیه‌وکیلی، در ادامه بازدید از بخش‌های مختلف جهاد دانشگاهی استان، در نشستی با مدیران و اعضای این مجموعه، آخرین ظرفیت‌ها، برنامه‌ها، دستاوردها و مسائل مرتبط با توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه جهاد دانشگاهی را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، مدیران جهاد دانشگاهی استان گزارشی از اقدامات، توانمندی‌ها و برنامه‌های این نهاد در حوزه‌های پژوهش، آموزش، فناوری، درمان و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی ارائه کردند و مهم‌ترین چالش‌ها و نیازهای پیش‌روی این مجموعه را تشریح کردند.