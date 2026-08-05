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معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، با بازدید از روند اجرای طرح ۱۸۰ واحدی «کلید به کلید» در محله آسمان صالحیه، بر ضرورت حفظ حقوق ساکنان و تسریع در تکمیل پروژههای نوسازی بافتهای فرسوده تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ از پروژه ۱۸۰ واحدی «کلید به کلید» واقع در محله آسمان شهرستان صالحیه بازدید و روند پیشرفت عملیاتی آن را بررسی کرد.
این پروژه که در قالب چهار بلوک مسکونی و در محدوده اراضی هدف بازآفرینی شهری در حال اجراست، با هدف نوسازی واحدهای فرسوده، تأمین مسکن ایمن برای ساکنان و ارتقای کیفیت محیط زندگی در این منطقه تعریف شده است. طبق گزارشهای میدانی، عملیات احداث اسکلت و سقف این پروژه به پایان رسیده و کار در مرحله «سفتکاری» قرار دارد.
گلپایگانی در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی طرحهای «کلید به کلید»، اظهار داشت: «این طرحها با رویکرد حفظ حقوق شهروندان و فراهم کردن بستری برای انتقال آنها به واحدهای استاندارد و ایمن، از سیاستهای کلیدی ما در بازآفرینی شهری محسوب میشوند.»
وی همچنین با تأکید بر ضرورت رفع موانع اجرایی، خواستار هماهنگی حداکثری میان دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری و نهادهای مسئول شد تا مقدمات بهرهبرداری از این واحدهای مسکونی در سریعترین زمان ممکن فراهم گردد.
لازم به ذکر است که طرح ۱۸۰ واحدی محله آسمان، یکی از پروژههای محوری بازآفرینی شهری در شهرستان بهارستان بهشمار میرود که تکمیل آن نقش بسزایی در ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت زیست در محدوده هدف خواهد داشت. در این بازدید، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، فرماندار شهرستان بهارستان و شهردار صالحیه نیز حضور داشتند.