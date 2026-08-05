پخش زنده
امروز: -
محمدحسن حبیبی نماینده جوان ایران در رقابتهای تنیس روی میز فیدر وینتیان لائوس، به جدول اصلی مسابقات راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله مقدماتی رقابتهای تنیس روی میز فیدر لائوس، محمدحسن حبیبی در رقابتهای انفرادی مردان مقابل «هونگ چهین» از چینتایپه به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید.
حبیبی گیم نخست این مسابقه را با نتیجه ۱۱ بر ۵ واگذار کرد، اما در ادامه با نتایج ۱۱ بر ۸، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۷ به برتری رسید تا پیروزی خود را قطعی کرده و جواز حضور در جدول اصلی مسابقات را به دست آورد.
ملیپوش کشورمان پیش از این با صدرنشینی در گروه هشتم، به دور حذفی مرحله مقدماتی صعود کرده بود.
با صعود حبیبی، ایران در جدول اصلی رقابتهای فیدر جهانی لائوس دو نماینده خواهد داشت و محمدحسن حبیبی به همراه بنیامین فرجی، فردا به مصاف رقبای خود خواهند رفت.
رقابتهای فیدر جهانی وینتیان ۱۳ تا ۱۷ مرداد در کشور لائوس در حال برگزاری است.
هدایت ملیپوشان کشورمان در این رقابتها بر عهده امیر بخشی مربی تیم جوانان است.