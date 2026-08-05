به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علی کتابفروش دبیرکل فدراسیون اسکواش ایران با حکم کمیته برگزاری بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به عنوان عضو هیئت ژوری (Jury Member) و مقام فنی بین‌المللی (ITO) مسابقات اسکواش این رویداد بزرگ قاره‌ای منصوب شد.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از ۱۹ سپتامبر تا ۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵) به میزبانی شهر ناگویا و استان آیچی ژاپن برگزار خواهد شد و برترین ورزشکاران قاره آسیا در این رویداد به رقابت خواهند پرداخت.