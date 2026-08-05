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در راستای بهبود زیرساختهای خدماتی و ارتقای کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیررسمی استان تهران، آیین خشتگذاری پایگاه اورژانس محله شهید نقاوت صالحیه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پروژه احداث پایگاه اورژانس در محدوده بافت فرسوده محله شهید نقاوت صالحیه، با هدف کاهش زمان پاسخگویی به فوریتهای پزشکی و تقویت پوشش خدمات درمانی در این منطقه آغاز به کار کرد.
در این مراسم، کمال نوذری، مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران، با حضور عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، ضمن تأکید بر اهمیت این پروژه، اعلام کرد که این پایگاه در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و در دل یکی از سکونتگاههای غیررسمی محله احداث میشود. وی هدف اصلی این طرح را ارتقای دسترسی ساکنان به خدمات اساسی و کاهش نابرابری در بهرهمندی از زیرساختهای عمومی عنوان کرد.
نوذری با اشاره به ضرورت توجه همزمان به ابعاد خدماتی و اجتماعی در پروژههای بازآفرینی شهری افزود: «توسعه زیرساختها در محلات هدف، باید با هدف بهبود شرایط سکونت و ارتقای زیستپذیری همراه باشد. این پروژه نمادی از همافزایی میان مدیریت شهری و نهادهای ملی در پاسخگویی به نیازهای محلههای کمبرخوردار است.»
در این آیین خشتگذاری، علاوه بر مسئولان وزارتخانه و شرکت بازآفرینی، رضا خالقی (مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران)، محمد آگاهیمند (شهردار صالحیه) و جمعی از مسئولان محلی نیز حضور داشتند. وی در پایان، بر لزوم تداوم حمایتهای دولتی از مناطق نیازمند، از جمله محله حصارچوپان، تأکید کرد.