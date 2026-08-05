مدیر حج و زیارت گیلان گفت: متقاضیان حج تمتع سال ۱۴۰۶ که قبض‌های اولویت تشرف به این سفر معنوی را دارند، برای انتخاب کاروان به سامانه سازمان حج و زیارت مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وحید اسکندی گفت: متقاضیان حج تمتع سال ۱۴۰۶ که تاریخ قبض‌های آن ها، حداکثر ۱۰ دی سال ۱۳۸۶ است، برای ذخیره جایگاه، تکمیل اطلاعات و انتخاب کاروان خود به سامانه سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه افراد مشمول تشرف، باید هر چه زودتر برای پیش ثبت نام به این سامانه مراجعه و اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنند، افزود: تسریع در ثبت نام برای انجام اقدامات بعدی در فرآیند اعزام زائران خانه خدا ضروری است.