فرمانده انتظامی مراغه از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۳۲ راس گوساله قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی حین گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران با هماهنگی مراجع قضائی و اداره تعزیرات و دامپزشکی در بازرسی از این کامیون ۳۲ راس گوساله قاچاق را که طبق نظر کارشناسان ارزش آن ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است کشف کردند.

سرهنگ فارسی با بیان اینکه یک نفر در این خصوص دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد تصریح کرد: تلاش پلیس برای مبارزه با قاچاقچیان و اخلال‌گران اقتصادی با قوت ادامه دارد و در راستای وظایف ذاتی خود تلاش‌های شبانه‌روزی را برای افزایش احساس امنیت در جامعه انجام می‌دهد و لازم است مردم نیز در این زمینه همکاری داشته باشند.