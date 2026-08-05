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رسانه ملی در جدول پخش پایان هفته، با نگاهی به کارنامه مفاخر علمی در رادیو صبا و واکاوی مسیر توسعه کسبوکارهای خانگی در شبکه دو، مخاطبان خود را به تماشای روایتهای فرهنگی و اجتماعی دعوت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو صبا در برنامه «نشان افتخار» که چهارشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۱۷:۴۵ پخش میشود، زندگی و خدمات فرهنگی محمدعلی تربیت را مرور میکند.
این شخصیت اثرگذار که از پیشگامان آموزش نوین و از بنیانگذاران کتابخانههای عمومی در ایران است، با تأسیس کتابخانه عمومی تربیت در تبریز و ترویج مستمر فرهنگ کتابخوانی، نقشی کلیدی در ارتقای دانش و فرهنگ عمومی ایفا کرد و به چهرهای ماندگار در فرهنگ معاصر ایران بدل شد.
در همین حال، شبکه دو سیما در برنامه «از خونه شروع کن»، جمعه ۱۶ مرداد ساعت ۱۸:۴۰ به سراغ کارآفرینان استان خراسان شمالی میرود. در این قسمت از برنامه، مسیر رشد و توسعه کسبوکارهای خانگی با روایت داستان زندگی مهدی ایزانلو، کارآفرین صنعت لوسترسازی و از راهبران شغلی موفق بجنورد، به همراه شاگردش تقی مهآور به تصویر کشیده میشود.
برنامه «از خونه شروع کن» با حضور کارشناسان کسبوکار و مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی، ضمن تحلیل فعالیتهای این کارآفرینان، راهکارهای عملی برای توسعه مشاغل خانگی و کسبوکارهای کوچک را برای مخاطبان بررسی میکند.