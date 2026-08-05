ساعت ۵:۱۲ صبح امروز، بر اثر انحراف خودرو از جاده در محور شازند به اراک یک نفر در دم جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، طی گزارش تلفنی ساعت ۵:۱۲ صبح امروز، به سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر واژگونی یک خودروی ولکس در محور شازند به اراک، روبه‌روی پتروشیمی، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس روناس، مهاجران و شازند به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه، یک مرد ۷۰ ساله به علت شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

پس از انجام اقدامات تخصصی توسط کارشناسان اورژانس، دو مصدوم به بیمارستان تأمین اجتماعی شازند و یک مصدوم به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شدند.