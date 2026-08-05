رئیس پلیس راهور فراجا گفت: تا شب گذشته، ۶۰ میلیون تردد در پنج استان مرزی ثبت شده که افزایش ۵ درصدی نسبت به سال قبل دارد و در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار زائر در عراق حضور دارند که بیشتر آنان از مرز مهران وارد کشور می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار «سید تیمور حسینی» رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آخرین آمار تردد در مرز‌های کشور، اعلام کرد: بر اساس خروجی و برآورد سامانه‌های ترددشمار در پنج استان مرزی، تا شب گذشته بالغ بر ۶۰ میلیون تردد ثبت شده است که این عدد افزایش حدوداً ۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

وی افزود: بر اساس آخرین برآوردها، در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار نفر از هموطنان ما در خاک عراق حضور دارند که انتظار می‌رود امروز و نهایتاً تا فردا به کشور بازگردند. قطعاً بیش از یک‌دوم این عزیزان از مرز مهران وارد کشور خواهند شد و مابقی از سایر مرزها.

سردار حسینی تأکید کرد: همه محور‌های مواصلاتی کشور از مرز‌های شش‌گانه در استان‌های ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی به سمت عمق و مرکز کشور سنگین و پرحجم است.

رئیس پلیس راهور فراجا از هموطنان خواست با رعایت دقیق قوانین و مقررات و اجتناب از عجله و شتاب بی‌مورد، به خود و دیگران کمک کنند تا سفری ایمن داشته باشند.