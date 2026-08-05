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سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اعلام تردد روزانه بیش از ۴۰۰ هزار زائر از پایانههای مرزی، از بازگشت نزدیک به ۲.۸ میلیون زائر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی جعفری، سخنگوی ستاد مرکزی اربعین، امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ در ارتباط زنده با شبکه خبر از مرز خسروی، آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی را تشریح کرد.
جعفری با اشاره به اوج سفرهای اربعین اظهار داشت: از ابتدای هفته جاری، به طور متوسط هر روز بیش از ۴۰۰ هزار زائر از پایانههای مرزی کشور تردد داشتهاند که نشاندهنده حجم عظیم جابهجایی مسافر است.
وی با ارائه آمار کل سفرها افزود: از آغاز سفرهای اربعین تاکنون، بیش از سه میلیون و ۳۵۰ هزار زائر به زیارت مشرف شدهاند و در حال حاضر نزدیک به دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نیز با موفقیت به کشور بازگشتهاند.
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با تأکید بر آمادگی زیرساختها، خاطرنشان کرد: با توجه به تمهیدات پیشبینیشده در مرزهای ششگانه از جمله احداث پارکینگهای متعدد با ظرفیت چند صد هزار خودرو، بهسازی جادههای مواصلاتی و تعبیه گیتهای مناسب، تردد زائران به صورت روان در جریان است و خوشبختانه ترافیک خاصی در مسیرهای منتهی به مرزها گزارش نشده است.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حملونقل عمومی اشاره کرد و گفت: بخش قابلتوجهی از زائران با خودروی شخصی به مرزها آمدهاند، اما برای زائرانی که از ناوگان عمومی استفاده میکنند، اقدامات ویژهای در نظر گرفته شده است. وی افزود: طی روزهای گذشته، چندین رام قطار برای جابهجایی زائران استانهای کرمانشاه و ایلام به کار گرفته شده و تمام ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی کشور نیز به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی است.
سخنگوی ستاد اربعین در پایان با قدردانی از همکاری زائران، از همه هموطنان درخواست کرد که با خادمان خود در ستاد مرکزی و کمیتههای زیرمجموعه همکاری بیشتری داشته باشند و ضمن داشتن صبر و حوصله، حتماً قبل از مراجعه به مرزها استراحت کافی را مد نظر قرار دهند تا فرآیند بازگشت به نحو مطلوبتری انجام شود.
گفتنی است ستاد مرکزی اربعین اعلام کرده است که تمامی ظرفیتهای لجستیکی و خدماتی تا پایان موج بازگشت زائران، در حالت آمادهباش کامل خواهد بود.