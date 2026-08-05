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رئیس ستاد مرکزی اربعین با اعلام این که راهپیمایی اربعین بزرگترین عملیات فرهنگی و جابهجایی کشور است، گفت که مجموعه برکتالحسین (ع) در پایانه مرزی مهران امروز از ارزشمندترین نهادهای حوزه پشتیبانی و خدماترسانی به زائران به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیاکبر پورجمشیدیان روز چهارشنبه در بازدید از مجموعه برکتالحسین (ع) وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در مرز مهران اظهار کرد: بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از ظرفیتهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه محرومیتزدایی و کمک به پاسداشت شعائر دینی محسوب میشوند.
وی افزود: خدمات صادقانه این نهادها به ویژه در شرایط حساس پشتوانه ارزشمندی برای اقدامهای کلان کشور بوده است.
معاون امنیتی وزیر کشور یادآور شد: راهپیمایی اربعین حسینی یکی از بزرگترین عملیات فرهنگی، حملونقل و جابهجایی کشور در یک دهه گذشته بوده است که بدون همراهی و همکاری بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حفظ و ارتقای این حماسه شیعیان جهان میسر نیست.
پورجمشیدیان تاکید کرد: میلیونها زائر از هموطنان و نیز اتباع دیگر کشورها، چندین روز از زمان خود را به این حرکت بزرگ اختصاص میدهند و وجود مجموعهای، چون بنیاد برکت و ستاد اجرایی اطمینانبخش و امیدآفرین است.
پورجمشیدیان: مجموعه برکتالحسین پشتوانه ارزشمندی برای زائران اربعین است
وی توضیح داد: مجتمع برکتالحسین در مرز مهران با هدف رفع نیازهای زائران راهاندازی شده و امکانات متنوعی از جمله کارخانه تولید یخ، سردخانههای نگهداری آبیخ، واحد تولید نان و تولید شربت را در خود جای داده است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین اضافه کرد: این مجتمع در مدت کوتاهی به بهرهبرداری رسید و ایام اربعین در اختیار مواکب و کمیتههای خدماترسان قرار میگیرد و نقش مؤثری در پشتیبانی از زائران دارد.
پورجمشیدیان گفت: این مجموعه بدون حاشیه، تبلیغات و بیچشمداشت در حال خدمت مخلصانه است و امیدواریم این روند مستمر باشد و زائران بتوانند بیش از پیش از خدمات آن بهرهمند شوند.