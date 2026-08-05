به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی زینالی اظهار کرد: موکب گروه جهادی شهید عبدالهی بسیج دانشجویی شهرستان جلفا از پنجم تا چهاردهم مردادماه در مرز تمرچین مستقر بود و در این مدت با ارائه خدمات فرهنگی، مذهبی و رفاهی، از زائران اربعین حسینی استقبال و پذیرایی کرد.

وی افزود: بخش عمده زائرانی که از خدمات این موکب بهره‌مند شدند از کشور‌های ترکیه، ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان بودند و خادمان موکب تلاش کردند تا با فراهم کردن امکانات لازم، بخشی از نیاز‌های آنان را در مسیر زیارت برطرف کنند.

مسئول گروه جهادی شهید عبدالهی بسیج دانشجویی جلفا ادامه داد: در این موکب علاوه بر پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی نیز اجرا شد که از جمله آن می‌توان به اقامه نماز جماعت، پاسخگویی به مسائل شرعی، توزیع اقلام فرهنگی و ترویج فرهنگ اربعین و معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) اشاره کرد.

زینالی با قدردانی از جهادگران و خادمان این موکب گفت: این حرکت جهادی با مشارکت نیرو‌های بسیج دانشجویی و داوطلبان اجرا شد و امیدواریم در سال‌های آینده نیز بتوانیم با توان بیشتری در خدمت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) باشیم.