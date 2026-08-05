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مادر شهید احمدرضا رمضانی در نکا آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حاجیه خانم شیخی مادر شهید والامقام احمدرضا رمضانی، پس از ۸۲ سال زندگی سرشار از ایمان و صبر، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
پیکر مطهر مادر گرامی شهید والامقام احمد رضا رمضانی امروز با حضور گسترده و پرشور مردم شهیدپرور، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، جمعی از مسئولین شهرستانی و سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نکا تشییع و در جوار فرزند شهیدش آرام گرفت.
از ویژگیهای برجسته این مادر شهید، اقامت حدود پنجاه ساله در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) و پذیرایی عاشقانه از زائران آن حضرت بود. به گفته آشنایان، منزل ایشان در تمام طول سال پذیرای کاروانهای زیارتی از منطقه هزارجریب و مازندران بود و خودشان با عشق و علاقه از مهمانان امام مهربانیها پذیرایی میکردند.
شهید احمدرضا رمضانی فرزند مرحوم حجتالاسلام حاج شیخ محمد رمضانی، دیماه سال ۱۳۶۳ راهی جبهه شد و ۲۳ اسفند همان سال در عملیات بدر در منطقه هورالعظیم به شهادت رسید. پیکر این شهید ۱۱ سال مفقودالاثر بود تا اینکه سال ۱۳۷۴ استخوانهای مطهرش به مشهد منتقل و در بهشت رضا به خاک سپرده شد.