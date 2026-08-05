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سردار علی اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا با گرامیداشت یاد شهدای استان کردستان و تسلیت اربعین حسینی، از نقش مردم این استان در حفظ امنیت کشور تجلیل کرد و گفت کردستان همواره مهد شجاعت، غیرت و وفاداری به انقلاب اسلامی بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سردار علی اکبر جاویدان با اشاره به مجاهدت پیشمرگان مسلمان کرد، رزمندگان دفاع مقدس و شهدای ترور، تأکید کرد مردم کردستان در سختترین شرایط از ایران، انقلاب و مرزهای کشور دفاع کردهاند و امروز نیز اصلیترین مرزداران، مردم مرزنشین هستند.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت دشمن با ترور فرماندهان و حمله به مراکز نظامی و انتظامی به دنبال ایجاد ناامنی و آشوب در داخل کشور بود، اما با رهبری نظام و حضور مردم به اهداف خود نرسید.
فرمانده مرزبانی فراجا با حمایت از توسعه تجارت قانونی مرزی، خواستار استفاده بهتر از ظرفیت قانون تجارت مرزنشینان شد و اظهار داشت اگر بسترهای قانونی برای مبادلات مرزی فراهم شود، هم معیشت مردم تأمین میشود و هم زمینه سوءاستفاده قاچاقچیان و ناامنکنندگان مرز از بین خواهد رفت.
نماینده ولیفقیه در کردستان نیز در این جلسه با بیان اینکه امنیت امروز کردستان حاصل مجاهدت شبانهروزی مجموعههای نظامی و انتظامی است گفت: آرامش مردم استان مرهون فداکاری کسانی است که بیوقفه برای حفظ امنیت تلاش میکنند.
حجتالاسلام پورذهبی سه شاخص «شجاعت، سختکوشی و هوشمندی» را مهمترین ویژگی مسئولان برشمرد و تأکید کرد: مدیران باید با تدبیر، تلاش و روحیه جهادی در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند و هر مسئول، محل خدمت خود را مهمترین نقطه برای انجام وظیفه بداند.
استاندار کردستان نیز با اشاره به اینکه کردستان به دلیل سالهای جنگ تحمیلی و محرومیتهای تاریخی، از توسعه صنعتی و اقتصادی متناسب با ظرفیتهای خود برخوردار نشده است گفت: دولت در کنار اجرای طرحهای کلان از جمله بندر خشک، منطقه آزاد تجاری، توسعه معادن، کشاورزی و گردشگری، توجه ویژهای به بهبود معیشت مرزنشینان دارد.
لهونی با اشاره به قانون تجارت مرزنشینان، خواستار اجرای مؤثرتر این قانون شد و گفت تجارت خرد مرزی سابقهای چندصد ساله در مناطق مرزی دارد و باید با ساماندهی و نظارت، به فعالیتی قانونی تبدیل شود.
وی خواستار تعیین مسیرهای مشخصی برای ورود کالاهای مجاز شد تا هم معیشت مرزنشینان تقویت شود و هم از بروز حوادث ناگوار برای کولبران جلوگیری شود.
امام جمعه سنندج نیز در این مراسم با تأکید بر ارزشهای انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت را پایههای اصلی نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت مردم ایران با حضور و ایستادگی خود از این ارزشها دفاع کردهاند.
ماموستا رستمی مردمسالاری، شایستهسالاری و خدمت به مردم را از مهمترین اصول اداره کشور عنوان کرد و خواستار استفاده از ظرفیت نخبگان و نیروهای توانمند در مدیریت کشور شد.
در این آیین از خدمات سردار فرج رستمی تقدیر و سردار احمدرضا حاتمی، به عنوان فرمانده مرزبانی کردستان معرفی شد.