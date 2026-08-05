رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به برنامه‌های ملی پایش خاک و تولید فناوری‌های نوین کشاورزی گفت: حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور دارای درجات مختلف شوری و سدیمی شدن هستند. نقشه جامع اراضی شور و سدیمی کشور برای نخستین بار تهیه شده است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گل‌محمدی، از تهیه نخستین نقشه جامع اراضی شور و سدیمی کشور خبر داد گفت: این نقشه با استفاده از فناوری سنجش از دور و داده‌های میدانی تهیه شده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای اصلاح خاک و بهره‌برداری پایدار از اراضی کشاورزی را فراهم می‌کند.

وی با تاکید بر اهمیت مدیریت منابع پایه کشاورزی، یکی از اقدامات شاخص سازمان تات را بررسی جامع سلامت محصولات کشاورزی کشور از نظر میزان نیترات و فلزات سنگین بیان کردافزود: کیفیت خاک‌های کشاورزی کشور به صورت مستمر در دو هزار پایگاه مطالعاتی پایش می‌شود و این شبکه، مبنای تصمیم‌گیری‌های علمی برای حفظ منابع طبیعی و افزایش بهره‌وری تولیدات کشاورزی است.

رئیس سازمان تات با اشاره به دیگر دستاورد‌های این سازمان گفت: توسعه دانش فنی تکثیر گونه‌های بومی آبزی، تولید واکسن‌های نوین دامپزشکی، پایش سلامت محصولات کشاورزی از نظر نیترات و فلزات سنگین و تهیه نقشه جامع خاک‌های شور و سدیمی، از مهم‌ترین اقدامات این سازمان در راستای تقویت امنیت غذایی و حفاظت از منابع پایه کشور است.