بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان زینبیه خورموج
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان بازدید از بیمارستان زینبیه خورموج، گفت: برای جذب نیروهای متخصص در این بیمارستان، فراخوانهایی انجام شده و تلاش میکنیم با افزایش جاذبههای خدمت در این منطقه، زمینه حضور نیروهای مورد نیاز فراهم شود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار بوشهر با همراهی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس، فرماندار دشتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، امام جمعه خورموج و مسئولان استان از بخشهای مختلف بیمارستان زینبیه خورموج بازدید کردند.
وی در این بازدید اظهار کرد: برنامه وزارت بهداشت، ارتقای سطح خدمات بیمارستان زینبیه خورموج و افزایش ظرفیت این مرکز درمانی به حدود ۱۰۰ تخت است تا خدمات مطلوبتری به مردم شهرستان دشتی ارائه شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: هدف از سفر به این منطقه، بررسی نزدیک کمبودها و نیازهای شهرستان دشتی و بیمارستان زینبیه خورموج است تا با همکاری استاندار بوشهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، برای رفع این مشکلات اقدام شود.
وی اضافه کرد: در این سفر تلاش داریم مسائل و کمبودهای حوزه سلامت منطقه را بررسی کرده و برای جبران کاستیها برنامهریزی کنیم تا سطح خدمات درمانی در این بیمارستان ارتقا یابد.
ظفرقندی با اشاره به شرایط سخت کشور در ایام جنگ ۱۲ روزه، بیان کرد: در این روزهای دشوار، مناطق مختلف کشور از جمله این منطقه نیز تحت تأثیر حملات ددمنشانه و غیرانسانی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت و لازم بود ضمن حضور در کنار همکاران حوزه سلامت، از تلاشها و خدمات ارزشمند آنان قدردانی شود.
وی ادامه داد: کارکنان حوزه سلامت در این ایام زحمات زیادی کشیدند و با وجود شرایط دشوار، خدمترسانی به مردم را ادامه دادند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان زینبیه خورموج نیز گفت: برای جذب نیروهای متخصص، فراخوانهایی انجام شده و تلاش میکنیم با افزایش جاذبههای خدمت در این منطقه، زمینه حضور نیروهای مورد نیاز فراهم شود.
وی درباره کمبود متخصص بیهوشی نیز گفت: این موضوع در سطح کشور وجود دارد و برای رفع آن برنامههایی از جمله اصلاح تعرفهها و بهبود پرداختها در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم متخصصان بیشتری را به مناطق مختلف جذب کنیم.
ظفرقندی اظهار کرد: در نشستهای تخصصی با مسئولان استان و شهرستان، سایر مسائل و نیازهای بیمارستان زینبیه خورموج بررسی و درباره راهکارهای رفع آنها تصمیمگیری خواهد شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین از تعدادی از بیماران بستری در بیمارستان زینبیه خورموج، عیادت کرد و در جریان نحوه خدماترسانی درمانی به آنها قرار گرفت.