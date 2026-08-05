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مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران از اعزام حدود ۱۳۰ هزار زائر اربعین حسینی از پایانههای پایتخت به مقاصد مرزی غرب کشور خبر داد و گفت: پایانه مسافربری غرب با بیش از ۷۲ هزار مسافر، بیشترین سهم را در این اعزامها داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حمیدرضا رحمانی با بیان اینکه پایانههای مسافربری تهران یکی از اصلیترین مسیرهای زمینی حرکت زائران بهسوی مرزهای غربی کشور محسوب میشوند، افزود: تمامی ظرفیتهای ناوگان حملونقل عمومی، امکانات خدماتی و زیرساختهای پایانهای برای تسهیل سفر زائران و ارتقای کیفیت خدمترسانی بهکار گرفته شد.
وی ادامه داد: در بازه زمانی ۲۷ تیرماه الی ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵، حدود ۱۳۰ هزار مسافر از طریق پایانههای مسافربری شهر تهران با بیش از ۶ میلیون سرویس به مقاصد مرزهای غربی کشور اعزام شدهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش مسافر داشته است.
رحمانی با اشاره به افزایش حجم سفرها در روزهای منتهی به اربعین حسینی گفت: تنها در روزهای ۷ و ۸ مردادماه(۱۴و۱۵ صفر)، حدود ۲۸ هزار زائر به مقاصد مرزی اعزام شدند که در این میان، مرز مهران بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.
وی افزود: پایانه مسافربری غرب با بیش از ۷۲ هزار مسافر، بیشترین سهم را در اعزام زائران به خود اختصاص داد و پس از آن، پایانه مسافربری جنوب با حدود ۵۲ هزار مسافر، پایانه بیهقی با حدود ۳ هزار مسافر و پردیس مسافربری شرق با بیش از ۱۵۰۰ مسافر، بهترتیب در جایگاههای دوم تا چهارم اعزام زائران اباعبدالله الحسین(ع) به مقاصد غربی کشور قرار گرفتهاند.