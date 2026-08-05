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فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه از کشف ۱۰۴ بسته تریاک از معده دو نفر سرنشین غیر بومی در خودروی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ سلمانی گفت: ماموران یگان امداد این فرماندهی هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه خودروی کوئیک مشکوک شده و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازجویی و بررسیهای به عمل آمده از راننده و سرنشین غیر بومی خودروی سواری ۱۰۴ بسته حاوی ۱۵۸۸ گرم تریاک که به صورت انباری جاساز شده بود کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.