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کتاب «ذکریاتی مع أبی»؛ خاطرات شنیده نشده از سیدحسن نصرالله با ترجمه بشری صاحبی، در انتشارات امیرکبیر منتشر می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «ذکریاتی مع أبی»، عنوان اولین کتابی است که از خانواده شهید عزیز، سیدحسن نصرالله سال گذشته به زبان عربی در جهان عرب منتشر و توزیع شد.
این اثر که به قلم حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمدمهدی نصرالله، فرزند ایشان، نوشته شده تلاش دارد تصویری کمتر بازگو شده از دبیرکل شهید حزبالله را به مخاطبان خود نشان دهد.
نصرالله در مقدمه این اثر عنوان کرده است که نوشتن درباره شخصیتی با جایگاه و عظمت پدرش کاری دشوار و پر از غصه بوده است؛ زیرا هر خاطره با اشک و بغض همراه میشد. او توضیح داده که کوشیده است با حفظ سادگی واژهها، تصویر واقعی و صمیمی از دوران کودکی و رابطه پدر و فرزند بهویژه در خانه، مدرسه و زندگی روزمره ارائه دهد.
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صاحبی درباره اهمیت مطالعه این خاطرات از دبیرکل شهید حزبالله به تسنیم گفت: متأسفانه این یک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد که ابعاد شخصی و لایههای فردی شخصیت یک چهره سیاسی که باید جریانی را رهبری کند، مغفول میماند و چندان مورد توجه قرار نمیگیرد. این مسئله باعث میشود دیگران تا حدودی از ویژگیهای فردی این اشخاص بیاطلاع باشند.
وی ادامه داد: این موضوع درباره سیدحسن نصرالله، بهدلیل شرایط زندگی ایشان، اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه ایشان باید خود را از دیدرس و تیررس دشمنان و رژیم صهیونیستی حفظ میکرد و به همین دلیل، شرایط زندگیاش بسیار سختتر بود. این کتاب، بهعنوان نخستین اثری که به جنبههای فردی سیدحسن پرداخته و با توجه به اینکه نویسنده کتاب نیز یکی از نزدیکترین افراد به ایشان است، میتواند قدم اول یک کار جدید و فتح بابی باشد برای اینکه به سمتی حرکت کنیم که ارتباط و شناخت مردم نسبت به خود ایشان، فارغ از سمت سیاسی، افزایش پیدا کند.
صاحبی درباره تصویر شهید سیدحسن نصرالله در این کتاب گفت: آنچه در این خاطرات بسیار مشهود است، مهربانی بیحدوحصر سیدحسن نصرالله است. تصویری که فرزند ایشان از این شهید بزرگوار، عالم گرانقدر و فرمانده ارشد ارائه میکند، تصویر مردی مقتدر و مهربان است. لحظات عاطفی و انسانی بسیاری در این خاطرات وجود دارد که آدمی را به حیرت میاندازد.