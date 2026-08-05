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مشاور وزیر بهداشت گفت:تحقق امنیت پایدار غذا و تغذیه، نیازمند همکاری منسجم و مستمر همه دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیت کمیسیونهای تخصصی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست کارگروه تخصصی امنیت غذا و تغذیه با حضور نمایندگان کمیسیونهای تخصصی استقرار سند ملی دانشبنیان امنیت غذا و تغذیه و دستگاههای اجرایی ذیربط، به میزبانی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان کمیسیونهای تخصصی تأمین پایدار غذا با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی، استاندارد با مسئولیت سازمان ملی استاندارد ایران، اقتصادی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سلامت و تغذیه با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور داشتند.
در این جلسه، سازوکار هماهنگی میان کمیسیونهای تخصصی، برنامههای اولویتدار و راهکارهای تقویت همکاریهای بینبخشی برای اجرای اهداف و راهبردهای سند ملی دانشبنیان امنیت غذا و تغذیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین بر ضرورت همافزایی دستگاههای مسئول برای تحقق امنیت پایدار غذا و تغذیه در کشور تأکید شد.
دکتر سید حسن امامی رضوی، مشاور وزیر بهداشت رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در این جلسه گفت: تحقق امنیت پایدار غذا و تغذیه، نیازمند همکاری منسجم و مستمر همه دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیت کمیسیونهای تخصصی است و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، هماهنگی میان بخشهای مختلف را با جدیت دنبال میکند.
وی افزود: با توجه به ابعاد گسترده موضوع امنیت غذا و تغذیه، تصمیمگیریها و برنامهریزیها باید مبتنی بر شواهد، دانش تخصصی و رویکردی بینبخشی باشد تا اهداف و راهبردهای سند ملی به شکل مؤثر و عملیاتی محقق شود.