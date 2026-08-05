پخش زنده
امروز: -
برای رسیدگی به مسائل و مطالبات محلات شهر چهاربرج، نشست محلهمحور با حضور مسئولان شهرستان در حسینیه قمر بنیهاشم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای رسیدگی به مسائل و مطالبات محلات شهر چهاربرج، نشست محلهمحور مسئولان شهرستان با حضور فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، معاون انتظامی، شهردار و جمعی از رؤسای ادارات در حسینیه قمر بنیهاشم برگزار شد.
در این دیدار چهرهبهچهره، اهالی خیابانهای شهید بهشتی و رجایی مهمترین دغدغههای خود را در حوزههای مختلف، از جمله کمبود فضاهای آموزشی و ورزشی، روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، بازگشایی معابر شهری و هدایت و دفع آبهای سطحی، مطرح کردند.
صمدی فرماندار چهاربرج در این نشست، مسئولان را خادم مردم دانست و با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با شهروندان اظهار داشت: جلسات محلهمحور با هدف حذف واسطهها و تسهیل گفتوگوی مستقیم مردم و مدیران برگزار میشود و تمام موضوعات مطرحشده در این نشستها با جدیت پیگیری خواهد شد.
سرهنگ عباسیان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان چهاربرج هم در این جلسه گفت بسیجیان در کنار دیگر ارگانهای خدماتی برای حل و فصل مشکلات محلات چه در شهر چهاربرج وروستاهای تابعه با همکاری خیرین محلات هر چه در توان دارد بکار خواهد گرفت تا بتوانیم محرومیت را از شهرستان حذف کنیم
در پایان این جلسه، رؤسای دستگاههای اجرایی پاسخها و توضیحات لازم را در خصوص مطالبات مردمی ارائه دادند و راهکارهای عملیاتی جهت رفع مشکلات منطقه مورد بررسی قرار گرفت.