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مسئولان بنیاد مسکن کشور و استان و مدیران شهرستان با حضور در چند روستای قروه، از طرحهای هادی، پروژههای عمرانی و روند احداث واحدهای مسکونی بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در جریان این بازدید، مهندس مجید جودی با اشاره به حمایتهای بنیاد مسکن گفت: اجرای طرح هادی، مقاومسازی واحدهای روستایی و ساخت خانههای امید برای اقشار ضعیف، از برنامههای اصلی بنیاد است و این حمایتها در قروه با جدیت ادامه دارد.
پس از بازدید میدانی، جلسه شورای اداری شهرستان برگزار شد و مسئولان بر رفع موانع اجرایی و سرعتبخشی به طرحهای روستایی تأکید کردند.
جودی همچنین با اشاره به وضعیت مقاومسازی در قروه گفت: میانگین مقاومسازی مسکن روستایی در کشور حدود ۵۷ درصد است، اما این شاخص در قروه از ۸۰ درصد عبور کرده و این شهرستان یکی از معدود نقاط کشور با چنین نرخ بالایی است.
جوانمردی فرماندار قروه هم با تأکید بر رویکرد جهادی دولت و بنیاد مسکن، خواستار تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و مقاومسازی واحدهای روستایی شد و گفت خدمترسانی به مردم شهیدپرور قروه باید با تلاش مضاعف ادامه یابد.
شیخی زاده نماینده قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از کندی برخی طرحها، خواستار قرار گرفتن اجرای طرح هادی در اولویت بنیاد مسکن شد.
در ادامه، نشست هماندیشی با دهیاران نیز تشکیل شد.
بلدی معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن کشور در این جلسه اعلام کرد: در صورت تکمیل زیرسازی، ۲۲ روستای قروه امسال در برنامه اجرای عملیات آسفالت قرار میگیرند؛ اقدامی که میتواند سرعت توسعه زیرساختهای روستایی را در این شهرستان افزایش دهد.
رسولی مدیرکل بنیاد مسکن کردستان نیز اعلام کرد قروه با اجرای طرحهای هادی، مقاومسازی مسکن روستایی، صدور اسناد و پروژههای نهضت ملی مسکن، امروز به یکی از شهرستانهای شاخص استان در حوزه عمران روستایی تبدیل شده است.
با این اقدامات، روند توسعه روستایی در قروه سرعت گرفته و پروژههای عمرانی با رویکرد جهادی دنبال میشود.