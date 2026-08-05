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وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیتهای پنجره واحد خدمات اتاق بازرگانی تهران، از تجار و فعالان اقتصادی پاکستان خواست برای ثبت شرکت در ایران از این سازوکار استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمد اتابک در همایش تجاری ایران و پاکستان که در فدراسیون اتاقهای بازرگانی این کشور برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توسعه همکاریهای اقتصادی میان دو کشور، اظهار کرد: اقتصادهای ایران و پاکستان میتوانند مکمل یکدیگر باشند؛ اما نبود زیرساختهای مناسب، زمینه فعالیتهای مشترک را در سطح مطلوب فراهم نکرده است.
وی افزود: دولتها باید بسترهای لازم را ایجاد کنند و بخش خصوصی مجری توسعه همکاریهای اقتصادی باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به امکان صدور مجوز برای ایجاد شهرکهای صنعتی، بر ضرورت برنامهریزی پیش از آغاز پروژههای تولیدی تأکید کرد و گفت: باید از قبل درباره کارخانهها و محصولاتی که تولید آنها توجیه اقتصادی دارد، تصمیمگیری و درباره میزان و شیوه تولید نیز برنامهریزی شود.
اتابک درباره فرایند ثبت شرکت در ایران نیز گفت: مجموعهای از خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی، از جمله ثبت شرکت، بهصورت متمرکز در قالب پنجره واحد خدمات اتاق بازرگانی تهران ارائه میشود و تجار پاکستانی میتوانند برای ثبت شرکت در ایران از ظرفیت این پنجره واحد استفاده کنند.
پنجره واحد خدمات اتاق تهران از سال ۱۳۹۹، با همکاری اداره ثبت شرکتها و در چارچوب مصوبات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار، در اتاق تهران مستقر شده است. با استقرار نمایندگان ۱۶ دستگاه اجرایی و حذف بخش قابل توجهی از بروکراسی اداری، زمان تأسیس شرکت از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش یافته و مراجعات حضوری و هزینههای صاحبان کسبوکار نیز کاهش پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش، تاکنون پنج شرکت خارجی از طریق این سازوکار در ایران تأسیس شدهاند و پس از ثبت شرکت، مراحل دریافت کارت بازرگانی آنها نیز در اتاق تهران انجام شده است.
وزیر صمت که به همراه هیئتی از فعالان اقتصادی ایران به پاکستان سفر کرده است، در این سفر در نشست کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان و همچنین نشستهای تخصصی با مقامهای تجاری این کشور شرکت میکند.
هیئت تجاری اتاق ایران شامل رؤسای اتاقهای سراسر کشور، رؤسای کمیسیونهای تخصصی اتاقها و فعالان بخش خصوصی در حوزههای صنایع غذایی، کشاورزی، حملونقل و ترانزیت، انرژی، صنایع خودرویی، پلیمر و پتروشیمی است.
اتابک در این همایش همچنین از مواضع پاکستان در جریان جنگ علیه ایران قدردانی و بر ضرورت توسعه و تداوم سرمایهگذاری در مسیرهای شرقی، حتی در صورت رفع محدودیتها در مسیرهای جنوبی، تأکید کرد.