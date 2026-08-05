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مدیرکل هواشناسی گیلان از نفوذ جریانات شمالی، بارش باران و کاهش دمای حداکثر ۴ درجهای از فردا پنجشنبه تا صبح جمعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با نفوذ جریانات شمالی به آسمان گیلان، بارش رگباری باران، به همراه رعد و برق، وزش باد و احتمال بارش تگرگ در برخی مناطق به ویژه مناطق کوهستانی استان، از فردا پنجشنبه اغاز شده و تا صبح جمعه ادامه دارد.
وی از کاهش ۲ تا ۴ درجهای دمای هوای گیلان در این مدت خبر داد و افزود: دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج ۸۰ سانتی متر از فردا تا ظهر جمعه، برای فعالیتهای دریانوردی و شنا نامناسب است.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرمترین منطقه استان در شبانه روز گذشته، لوشان و صومعه سرا با ۳۷ درجه و خنکترین منطقه، ماسوله و اسب وونی تالش با ۱۷ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۳۱ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۸ درصد است.