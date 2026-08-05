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انیمیشنهای «پرنده قهرمان» و «دفتر کارآگاهی هنکا و کیویموتکا» و فیلم سینمایی جدید «کارگر»، روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۵ و ۱۶ مرداد)، ساعت ۹ و ۱۳:۳۰ از شبکه تهران سیما پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «پرنده قهرمان» به کارگردانی «ریکاردو آرناز»، پنجشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ پخش میشود.
«کوکو» پرندهای است که با پدرش «گایو» در سیرک برنامه اجرا میکند، اما کوکو به دنبال برنامههای جدید است.
«مارتین»، پرندهای که مدعی شنل ارزشمند گایو است، پرندههایی را به سیرک میفرستد تا شنل را برایش ببرند، اما کوکو و پدرش در برابر آنها میایستند... «ادواردز جیمز الماس»، «ریکو راریگوئز» و «چیچ مارتین» در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.
انیمیشن سینمایی «دفتر کارآگاهی هنکا و کیویموتکا» به کارگردانی «جارکو فلین»، جمعه ۱۶ مرداد ساعت ۰۹:۰۰ پخش میشود.
این انیمیشن درباره دو دوست به نامهای «هنکا» و «ییکا» است که هر دو علاقه وافری به کارآگاه شدن دارند.
«هنکا» یک تبر خونی در خیابان همراه با یک جوراب شلواری پیدا میکند و آن را به یک قتل نسبت میدهد. آنها احتمال میدهند جوراب شلواری متعلق به یک خانم قد کوتاه باشد و به دنبال او میگردند...
فیلم سینمایی جدید «کارگر» به کارگردانی «موهان راجا»، جمعه ۱۶ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ پخش میشود.
«آریف» و خانوادهاش در محله زاغهنشینها زندگی میکنند. او توسط «آدی» در یک شرکت معروف استخدام میشود و به فروشندهای خوب تبدیل میگردد، اما متوجه میشود محصولات شرکت سمی هستند و مصرف کنندگان در درازمدت دچار بیماری میشوند.
آریف با وجود نیاز به حقوق، تصمیم میگیرد کارگران را آگاه کند و از رئیس شرکت بخواهد محصولات سالم تولید کند...
«سیواکارتیکیان»، «فهد فاسیل»، «نایانتارا»، «اسنهه»، «پراکاش راج»، «ماهش مانجرکار»، «ساتیش»، «تامبی رامایا» و «آر. جی» در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.