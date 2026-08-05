به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بیش از ۵۰ نفر از بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج سپاه چایپاره از یادمان ۲۷ هزار شهید نبرد چالدران بازدید کردند

بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج سپاه چایپاره در قالب راهیان نور شمال غرب کشور به تعداد ۲ دستگاه مینی بوس با حضور در یادمان ۲۷ شهید نبرد چالدران ضمن ادای احترام و نثار فاتحه به مقام شامخ شهدای نبرد چالدران از نزدیک با رشادت‌ها و شهامت‌های شهدای نبرد چالدران بیشتر آشنا شدند.

شهرستان چالدران به دلیل داشتن اهمیت تاریخی نبرد چالدران و وجود یادمان‌های مختلف شهدا یکی از شهرستان‌های مقصد برای کاروان‌های راهیان نور شمال غرب کشور است .