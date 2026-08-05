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نخستین دوره مسابقات کاراته سبکهای آزاد قهرمانی کشور به میزبانی هیئت کاراته اردبیل برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کاراته سبکهای آزاد قهرمانی کشور با عنوان «اردبیل اوپن» در ردههای سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو بخش کاتا و کومیته دختران و پسران ۵ و ۶ شهریور در اردبیل برگزار میشود.
این رقابتها در بخش بانوان پنجشنبه ۵ شهریور و در بخش آقایان جمعه ۶ شهریور در ورزشگاه حسین رضازاده برگزار میشود. همچنین وزن کشی و پذیرش این مسابقات روز قبل برگزاری مسابقات آن رده برگزار خواهد شد.