به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کاراته سبک‌های آزاد قهرمانی کشور با عنوان «اردبیل اوپن» در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو بخش کاتا و کومیته دختران و پسران ۵ و ۶ شهریور در اردبیل برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها در بخش بانوان پنجشنبه ۵ شهریور و در بخش آقایان جمعه ۶ شهریور در ورزشگاه حسین رضازاده برگزار می‌شود. همچنین وزن کشی و پذیرش این مسابقات روز قبل برگزاری مسابقات آن رده برگزار خواهد شد.