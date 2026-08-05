رئیس ستاد مرکزی اربعین در بازدید از مرز چیلات گفت: مسئولان استان به تمامی تعهدات خود برای آماده‌سازی این مرز عمل کرده‌اند و هیچ مشکلی در سمت ایران وجود ندارد، اما زیرساخت‌های لازم در سمت عراق هنوز تکمیل نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی اکبر پورجمشیدیان» رئیس ستاد مرکزی اربعین در بازدید از مرز چیلات اعلام کرد: مسئولان استان به تمامی تعهدات خود برای آماده‌سازی مرز چیلات عمل کرده‌اند و این مرز از سوی جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای بهره‌برداری آزمایشی در اربعین امسال را داشت.

وی با بیان اینکه وزارت کشور، کارویژه مرز‌ها و ستاد مرکزی اربعین به طور مستمر روند آماده‌سازی این گذرگاه را پیگیری کرده‌اند، افزود: انتظار ما این بود که امسال تردد زائران به صورت آزمایشی و محدود از مرز چیلات انجام شود که خوشبختانه مسئولان استان تمامی تعهدات خود را به انجام رساندند.

پورجمشیدیان علت انجام نشدن تردد از این مرز را مربوط به طرف عراقی دانست و گفت: در بازدید امروز مشخص شد که همه دستگاه‌های مسئول در سمت ایران، از جمله مرزبانی، آمادگی کامل برای آغاز تردد را داشتند و هیچ مشکلی در این بخش وجود نداشت، اما زیرساخت‌های لازم در سمت کشور عراق هنوز تکمیل نشده بود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین در بازدید از مواکب دهلران گفت: آنچه بیش از همه اهمیت دارد، حضور پررنگ همه دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مردمی و مجموعه‌های حاکمیتی در کنار یکدیگر بود که با همدلی و تلاش، زمینه خدمت‌رسانی شایسته به زائران را فراهم کرده‌اند.

وی توجه به برنامه‌های فرهنگی را از نقاط قوت فعالیت‌های اربعین در دهلران برشمرد و گفت: اقدامات فرهنگی انجام‌شده بسیار ارزشمند و چشمگیر است و نشان می‌دهد همبستگی، وحدت و انسجام مردم دهلران در خدمت به زائران حسینی در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

محور دهلران - مهران یکی از مسیر‌های اصلی تردد زائران عتبات عالیات است که مردم این شهرستان مرزی در طول ایام اربعین با برپایی ۹۰ موکب در بخش‌های پذیرایی، اسکان و راهنمایی به زائران اربعین حسینی خدمات‌رسانی می‌کنند.