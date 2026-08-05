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همایش پیاده روی کارکنان کارخانه سیمان مارگون با شعار سلامت، همدلی و بهرهوری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی جعفرزاده مدیرعامل کارخانه سیمان مارگون در حاشیه این همایش گفت: این برنامه با هدف ترویج ورزش همگانی، ارتقای سلامت جسمی و روحی کارکنان، افزایش نشاط سازمانی و تقویت روحیه همدلی و همکاری میان کارکنان برگزار شد.
مکبر مدیر داخلی کارخانه سیمان مارگون نیز گفت: برگزاری مسابقات فوتسال و والیبال، اجرای برنامههای فرهنگی و توزیع نوشتافزار و اقلام فرهنگی میان فرزندان کارکنان از جمله برنامههایی است که هر ساله در این مجموعه اجرا میشود و تلاش داریم این اقدامات به صورت مستمر ادامه یابد.
در پایان این همایش، به قید قرعه به ۱۴ نفر از شرکتکنندگان هدایایی اهدا شد.